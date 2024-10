Pil Istat rivede al ribasso II trimestre | crescita a +06% su anno

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Roma, 4 ott. (askanews) – Nel secondodel 2024 il prodotto interno lordo, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello 0,2% rispetto alprecedente e dello 0,6% nei confronti del secondodel 2023. Lo ha reso noto l’spiegando che lacongiunturale del Pil diffusa il 2 settembre 2024 era stata lo stesso dello 0,2%, quella tendenziale era stata dello 0,9%. pro-capite sono cresciuti dell’1,6%. Il secondodell’ha avuto due giornate lavorative in meno delprecedente e una giornata lavorativa in più rispetto al secondodel 2023. Complessivamente il 2024 presenta 4 giornate lavorative in più rispetto al 2023. La variazione acquisita per il 2024 è pari allo 0,6%, uguale a quella diffusa il 2 settembre 2024.