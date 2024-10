Petrolio poco mosso dopo balzo vigilia Wti a 7359 dollari

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Quotazioni delmosseildellasul levitare della tensione per la crisi in Medio Oriente. Questa mattina il greggio Wti passa di mano a 73,9al barile con un lieve calo (0,16%), così come il Brent che è a quota 77,47al barile (-0,19%).