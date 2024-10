Pericoli | lo choc di Pietrangeli morta una sorella

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) "Lei per me è stata unaed una compagna di vita. Non bastano le parole per descrivere cosa provo". Nicola Pietrageli ha la voce rotta al telefono con l'ANSA, ricordando Leaoggi a 89 anni. "L'ultima volta ci siamo visti lo scorso anno alle Finals a Torino. Poi Lea si era un po' chiusa in sé stessa - aggiungecon evidente commozione - Soffro perché non potrò neanche andare al funerale. Sarò criticato ma spero che la gente capisca".