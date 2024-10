Perché la manifestazione del 5 ottobre dei pro Palestina è diventata un problema

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il divieto a manifestare imposto per domani al corteo convocato a Roma da alcune sigle palestinesi è un errore, che rischia di aumentare i problemi di ordine pubblico e mette un'ipoteca pesante per chiunque voglia esprimere le proprie idee contro la guerra. Questo nonostante le parole d'ordine di alcuni dei manifestanti per i quali "il 72023 è la data di una rivoluzione".