Patuelli più le tasse sono alte più la ricchezza va via

(Di venerdì 4 ottobre 2024) "Il mercato europeo è unico, non siamo Stati nazionali con confini e le singole economie Nazionali competono e attirano o respingono capitali. Più le, più lae i valori vanno via". E' quanto ha affermato il presidente dell'Abi Antonionel suo intervento al forum economico Fattore R, tenuto oggi a Ravenna. "Secondo la nota sull'andamento delle entrate di bilancio dell'Italia è previsto che nel 2027 - sottolinea il banchiere - il totale delle entrate dello Stato aumenti da 992 miliardi di euro del 2023 a 1117 miliardi del 2027. Ovvero: 29,5 miliardi nel 2024, 50 nel 2025, poi 34 e 11 nel 2026 e 2027. Questo l'aumento previsto delle entrate a legislazione invariata". "I germogli di ripresa e di legalità portano maggiori introiti allo Stato per cui vedo una legge di bilancio meno drammatica di quello che può apparire." ha concluso.