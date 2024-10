Paga 700 euro per assicurare il camion ma la polizza non arriva | la truffa da Latina a Cesena

Leggi tutta la notizia su latinatoday

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ancora unavia web, questa volta scoperta a Longiano, in provincia di. La vittima è un 50enne residente a Cervia che, dovendo rinnovare laassicurativa per il suo autocarro ha cercato su internet un'offerta vantaggiosa ed è entrato così in contatto con un sedicente agente