Padovan | Inter non funziona la difesa Atteggiamento diverso

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ci sono problemi da risolvere per l’e riguardano in particolare i numeri dellain questo inizio di campionato. Giancarlofa però riferimento all’su Sky Sport. DIFFERENZE – I gol subiti sono un fattore da prendere in considerazione, soprattutto se portano a risultati diversi dalla vittoria. Le differenze rispetto alla passata stagione sono palesi, Giancarlofa riferimento ad altro riguardo l’: «La fase difensiva nonbene, il cross parte e l’azione riparte che si può fermare con un fallo. C’è uncollettivo, non mi aspettavo questi errori individuali come quello di Sommer. Lo svizzero è un portiere affidabile e lo ha dimostrato più di quanto pensassi l’anno scorso con una stagione quasi perfetta».