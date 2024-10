Pa Elio Schiavo nominato presidente del Polo strategico nazionale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Roma, 4 ott.. (Adnkronos) -è statodel. Il consiglio di amministrazione ha cooptato all'unanimitàquale consigliere, nominandolo, con effetto immediato,della società., chief enterprise ed innovative solution officer di Tim, ha ricoperto, nel corso degli ultimi anni, incarichi di responsabilità crescente in realtà internazionali operanti nei mercati dell'information e digital technology, connotate da elevati livelli di innovazione e prestigio. I colleghi di, uno dei pilastri della strategia cloud Italia, formulano al''le più sentite congratulazioni''. La società esprime ''un vivo ringraziamento a Massimo Mancini per l'impegno profuso nel ruolo dideled il contributo fornito per la realizzazione dell'iniziativa''.