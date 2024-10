Ottobre le farmacie di turno a Pordenone | orari indirizzi numeri di telefono

Leggi tutta la notizia su pordenonetoday

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Assicurano al cittadino la disponibilità di un farmaco in ogni momento, anche di notte, nei giorni festivi e durante le ore di chiamata notturna. Per questo sapere quali sono lediè davvero importante e spesso veramente utile. Qui trovate quelle a cui si può rivolgere in caso