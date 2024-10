Orazio Schillaci Ministro della Salute al Festival Nazionale dell' Economia Civile

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) (Adnkronos) - Comunità di cura e medicina di territorio sono stati i temi al centro del panel che si è tenuto durante la seconda giornata6ª edizione del, in corso a Palazzo Vecchio di Firenze. Firenze, 4 ottobre 2024.) è intervenuto alla kermesse fiorentina, dichiarando: «La legge di bilancio deve dare risposte agli operatori sanitari; è una cosa che ci sta a cuore. Abbiamo chiesto risorse per assumere, con piano pluriennale, personale per il servizio sanitario pubblici. Parliamo di medici, ma anche di infermieri e personale sanitario. Bisogna, però, dare un segnale anche a chi già lavora nel sistema sanitario, incrementando gli stipendi. Vorremmo farlo con la riduzionetassazione sulle indennità di specificità».