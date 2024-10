Operaio investito sulla linea Bologna-Venezia Caos treni | cancellazioni e ritardi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il trasporto ferroviario è di nuovo in tilt. Undi una ditta appaltatrice esterna che stava lavorando per conto di RFI è statoe ucciso a San Giorgio di Piano,ferroviaria. La circolazione è stata sospesa e la dinamica dell'incidente è ancora da accertare. Saranno le autorità competenti, alle quali RFI sta offrendo la più ampia collaborazione, a ricostruire quanto accaduto. "Da una prima ricostruzione, per cause ancora da accertare, al momento dell'investimento il tecnico si sarebbe spostato al di fuori dell'area interessata dalle lavorazioni", si legge in una nota di Rete Ferroviaria Italiana, che poi "esprime il proprio cordoglio e la vicinanza ai familiari". Anche il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha espresso “profondo cordoglio” per l'accaduto.