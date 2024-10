Omicidio Bergamini spunta l’inchiesta bis | Concorso nel delitto indagate il cugino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ferrara, 4 ottobre 2024 – Ci sono voluti 35 anni per vergare in una sentenza che Donato Denis, il calciatore ucciso in provincia di Cosenza, non si era suicidato ma era stato appunto ammazzato, probabilmente per und’onore maturato nell’ambito di una famiglia patriarcale, nella Cosenza degli anni Ottanta. E per sentir condannare l’ex fidanzata Isabella Internò a sedici anni di carcere, perinpremeditato.