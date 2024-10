Nuova vita alle cose grazie a Le Bancarelle | appuntamento al centro commerciale La Rotonda

Leggi tutta la notizia su modenatoday

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Si può essere sostenibili nel proprio piccolo? Il progetto Little Market ha creato "Le", un evento che si ripete ogni domenica in un comune di Modena e Provincia che coinvolge la cittadinanza per promuovere dei valori. Domenica 6 ottobre 2024 sarà a Modena nelle corsie del parcheggio