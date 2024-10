Ngonge al posto Lukaku la notizia è ufficiale | scelta che spiazza tutti

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il Napoli giocherà questa sera contro il Como, ma prima bisogna registrare delle novità che riguardano siache Ngone. Il Napoli di Antonio Conte, dopo aver ottenuto il primato della classifica della Serie A con il successo di domenica scorsa contro il Monza, questa sera ospiterà allo Stadio Diego Armando Maradona il Como di Cesc Fabregas. Per gli azzurri, al netto dei favori dei pronostici, quella contro i lombardi è una sfida difficile, visto che questi ultimi arrivano da due vittorie consecutive (Atalanta e Bologna). Tuttavia, prima della gara contro il Como, per Antonio Conte è arrivata unache gli avrà fatto sicuramente piacere. Belgio, il ct Tedesco ha chiamatoaldiIl ct del Belgio, ovvero Domenico Tedesco, ha appena comunicato i convocati per le prossime due sfide con Italia e Francia.