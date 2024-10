Napoli-Como formazioni ufficiali Conte conferma i titolari

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ildi Antonioapre il 9° turno di Serie A alle 18:30 al Maradona.ripropone in blocco gli stessi 11 dell’ultima volta,ndo in avanti il tridente Politano-Lukaku-Kvaratskhelia. In difesa a sinistra gioca Olivera. Fabregas punta su Cutrone in attacco.punta al poker casalingo Ildi Antonioha ottenuto tre successi nelle prime L'articoloTeleclubitalia.