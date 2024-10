Napoli-Como 3-1 Conte tenta la fuga

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di venerdì 4 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ilsi impone 3-1 al Maradona sul, in una gara valida per la settima giornata di Serie A. La squadra dipassata in vantaggio dopo pochi secondi con McTominay, subisce il gol del momentaneo pari della formazione di Fabregas alla fine del primo tempo con Strefezza, ma nella ripresa grazie