MotoGp Giappone Bagnaia primo in FP1 Poi Martin e Di Giannantoni In corso la Practice

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Motegi (), 4 ottobre 2024 - Peccoparte bene nel venerdì del Gran Premio del. Sul circuito di Motegi il pilota Ducati, campione del mondo in carica, fa segnare il miglior tempo nelle FP1 con 1'45"209. Secondo crono per il rivale, Jorge, su Ducati Prima Pramac, distanziato di 0"109. Terzo tempo per Fabio Dio (Ducati Pertamina, +0"380). Al quarto posto Marc Marquez (Ducati Gresini, +0"572) e al quinto Jack Miller (Ktm, +0"573). Nella top ten anche Marco Bezzecchi, Joan Mir, Johann Zarco, Maverick Vinales ed Enea Bastianini. Inla. Live