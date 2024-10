MotoGP Francesco Bagnaia chiude in testa le FP davanti a Martin ma la pioggia sciupa tutto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2024)conquista la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone a Motegi. Un turno davvero sfortunato per i piloti, visto che laha condizionatodopo appena un quarto d’ora e non ha permesso l’attività nella seconda parte: di conseguenza le pre-qualifiche saranno per tutti un’incognita, non avendo permesso a tutti di lavorare quanto avevano bisogno.che ha fatto il tempo di 1:45.209 e ha fatto registrare il miglior tempo proprio mentre cominciava a scendere qualche goccia di: vantaggio di 0?109 suche non lo molla in seconda posizione. Nonostante i pochi giri cronometrati, sono i due leader del Mondiale a comandare sin dall’inizio. Un ottimo Fabio Di Giannantonio ha chiuso in terza posizione con il tempo di 1:45.