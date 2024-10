Morta a Milano Lea Pericoli

Leggi tutta la notizia su milanotoday

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Èa 89 anni Lea, la signora del tennis italiano. Signora in campo, regina in campo e maestra di eleganza, è stata una delle prime donne a raccontare il tennis su giornali e in tv dopo averlo giocato ai massimi livelli. Lo fa sapere la Federtennis.