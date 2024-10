Montebianco travolgente Italgronda avanti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Doppio successo per le squadre pratesi nella prima giornata del secondo turno della Coppa della Divisione, riservata alle formazioni under 23. IlPrato Calcio a 5 ha praticamente travolto i malcapitati del Futsal Torrita. Il match è infatti finito 12-0 grazie alle triplette di Fazzini e Benassai, alle doppiette di Ballerini e Angelillis e ai gol di Bellocci e Acciai. Il tecnico Pullerà , coadiuvato da Musio, ha schierato questa squadra: Sottosanti, Castelli; Bellocci, Fazzini, Tempesti, Ballerini, Benassai, Acciai, Del Greco, Ballerini, Angelillis. Altrettanto marcata anche la vittoria ottenuta dall’Futsal Prato ai danni del Boca Livorno. I ragazzi allenati da Calamai e Grisolini si sono imposti per 6-2 con doppiette di De Stefano e Innocenti e gol di Masini e Venturi.