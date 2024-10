Mo | Silvestri ' governo vieta corteo e soffia sul fuoco'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Chiunque inneggi alla strage del 7 ottobre è un cretino e va condannato, ma ilstando sulgiocando a generalizzare le migliaia di persone che verranno in piazza e che lo faranno per protestare contro la mattanza in Palestina, in Libano e in altre aree del Medio Oriente. È sbagliato descrivere la manifestazione di domani facendo credere che stanno per venire a Roma 100 mila terroristi. IlMeloni ha speso più parole di condanna per ildi domani che per i crimini di Netanyahu. Sta creando tutte le premesse per facilitare lo scontro piuttosto che per impedirlo". Lo afferma a Tagada' su La 7 Francesco, capogruppo M5S alla Camera.