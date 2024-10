Mister Movie | Ascolti tv flop per l’ex Iena Antonino Monteleone bassi ascolti per L’altra Italia

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Non è stato un debutto brillante per, che ha faticato a conquistare il pubblico nella sua prima esperienza come conduttore su Rai 2. Il suo programma “”, trasmesso ieri sera, ha registrato un modesto 1,8% di share, pari a soli 276.000 spettatori, un risultato ben al di sotto delle aspettative.