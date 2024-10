Minturno Io non rischio torna la campagna di sensibilizzazione della Protezione civile

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di venerdì 4 ottobre 2024)– Domenica 13 ottobre, in contemporanea con le altre città italiane, anche il Comune dipartecipa allaIo non. Per scoprire cosa ciascuno di noi può fare per ridurre i rischi sul proprio territorio, l’appuntamento è a SCAURI, sul Lungomare Nazario Sauro. Nella stessa data, Giornata internazionale per la Riduzione del L'articolo/ “Io non”,ladiTemporeale Quotidiano.