Milano 51enne trovato morto in un hotel

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 4 ottobre 2024) L'uomo si trovava in un albergo in via Ludovico di Breme Un uomo di 51 anni è statoquesta mattina in unin via Ludovico di Breme, a. La dinamica del fatto non è ancora chiara e l'evento è attualmente al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto, poco prima delle 8,