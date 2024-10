Milan Futuro-Pianese dove vederla in tv e le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Incrocio di bassa classifica quello in programma domani tra, match valido per l'ottava giornata del Girone B di Serie C. Il match andrà in onda in diretta tv su Sky Sport (252) e sarà visibile in diretta streaming su NOW e su Sky Go. Le(4-2-3-1): Raveyre; Jimenez, Coubis, Minotti, Bartesaghi; Hodzic, Sandri; Cuenca, Zeroli, Traoré; Camarda. All. Bonera.(3-4-2-1): Boer; Polidori, Pacciardi, Chesti; Boccadamo, Proietto, Simeoni, Nicoli; Mastropietro, Falleni; Mignani. All. Prosperi.