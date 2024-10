Migranti Piantedosi | Europa guarda con interesse a esperienza italiana in Albania

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il modello dei centri perin“è destinato a non restare un caso isolato“. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo, in conferenza stampa al termine del G7 dell’Interno di Mirabella Eclano (Avellino). “Già in15 Paesi hanno sottoscritto una richiesta formale alla Commissione Europea dire con attenzione a questo modello, come possibilità di estensione, anche in altre iniziative che possono essere adottate da altri Paesi o messi sotto l’egida dell’Unione Europea. L’attuale Commissione non ha respinto come visione pregiudiziale e probabilmente si candida a essere seriamente valutata dalla nuova Commissione”, ha aggiunto il ministro dell’Interno.