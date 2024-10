Mario Orfeo nuovo direttore di Repubblica via Molinari | cambiano i vertici ma si suonerà sempre la stessa musica

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 4 ottobre 2024) È stato annunciato in questi giorni un cambiamento di direzione presso idel rotocalco turbomondialista, voce per padronato cosmopolitico, "La". Mauriziolascia il posto di, rimanendo in qualità di editorialista. Ildel quotidiano degli Elkann è