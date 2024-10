Marco Pantani per la Procura di Rimini caso chiuso | Nessuna nuova prova di un possibile omicidio”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Per ladil'indagine sulla morte diavvenuta 20 anni fa in un motel della Riviera, è da considerarsi chiusa: non c'è stato alcun ulteriore elemento comnte la tesi dell'omicidio né prove rilevanti sulla eventuale presenza di altre persone nella camera del Pirata.