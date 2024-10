Mangiare pesce in gravidanza può ridurre il rischio di autismo del nascituro fino al 20%

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 4 ottobre 2024)durante lapotrebbe abbassare significativamente ildiper il, riducendoloal 20%. Questa è la conclusione di un recente studio finanziato dal programma ECHO dei National Institutes of Health e pubblicato sull’American Journal of Clinical Nutrition. Lo studio suggerisce che il, già noto per i suoi benefici