Manchester United Maguire tiene in vita ten Hag | le prime pagine inglesi

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 4 ottobre 2024)salva (per ora) la panchina a ten Hag: pareggio in extremis per i Red Devils, ledei giornaliIl destino di ten Hag rimane appeso ad un filo: il tecnico delsi salva all’ultimo contro il Porto in Europa League grazie a. Contro i portoghesi infatti