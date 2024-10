Maltempo in Emilia Romagna fiume Lamone rompe argine a Traversara

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Con il ritorno del bel tempo, cessa anche l'allerta in. Per oggi, comunque, rimane in vigore per le criticità idrauliche dovute alle intense piogge dei giorni scorsi. Per domani non si prevedono particolari precipitazioni e rimarrà solo un'allerta gialla ,per la pianura bolognese, per il progressivo esaurimento delle piene dei fiumi. Le scorse sono state ore difficili nel Ravennate. Nella notte ilha aperto una falla a, frazione di Bagnacavallo, nello stesso punto della rotta del 19 settembre, quando il paese era stato completamente allagato (FOTO). L'acqua ha invaso i campi. La frazione era stata evacuata precauzionalmente nel pomeriggio di ieri, dopo l'allerta rossa (IL METEO). Evacuate in via precauzionale anche le frazioni di Borghettoe Boncellino, per un totale di circa 850 persone coinvolte.