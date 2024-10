Maltempo colpita ancora l' Emilia-Romagna | i danni a Traversara FOTO

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il fiume Lamone ha aperto una falla nello stesso punto in cui si erano rotti gli argini durante l'alluvione del 19 settembre. La piccola frazione di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna, è stata quindi di nuovo invasa dall'acqua. Per il centro abitato era stato diramato un ordine di evacuazione già da ieri, 3 ottobre