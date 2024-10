Malore fatale in mare | il turista 72enne muore a Castellabate

Leggi tutta la notizia su salernotoday

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Dramma in Cilento: uninglese è morto nel pomeriggio, sulla spiaggia del Pozzillo a, a causa di unimprovviso mentre era in. Nonostante i tentativi di soccorso da parte dei suoi compagni e del personale del 118, l’uomo purtroppo è deceduto per cause