M5s non votiamo Agnes non partecipiamo al voto sulla Rai

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Votarein Vigilanza Rai? "No, noi non voteremo, non staremo li, non parteciperemo al". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l'esponente del Movimento 5 Stelle Stefano Patuanelli.