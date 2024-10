LUOGO DI NASCITA

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Classe 1974 e palermitano doc, Paolo Briguglia ha esordito nel ‘99 con Luca Guadagnino e si è fatto conoscere al grande pubblico con I cento passi, diretto da Marco Tullio Giordana, El Alamein (regia di Enzo Monteleone) e Buongiorno, notte di Marco Bellocchio. Ha inoltre lavorato con Pupi Avati, Sergio Rubini, Giuseppe Tornatore e Rocco Papaleo. Recentemente è stato tra i protagonisti della serie I Leoni di Sicilia, disponibile su Disney Plus, e attualmente è in tivù con la serie I fratelli Corsaro, in prima serata su Canale 5 insieme a Beppe Fiorello, e nella serie Brennero, in prima serata su Raiuno. In Ci vediamo al bar, in onda su Food Network, percorre in lungo e in largo la sua terra d’origine alla ricerca dei sapori autentici della Sicilia.