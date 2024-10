Lungosabato Matarazzo cantiere fermo | cittadini imbufaliti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiCi risiamo. Ilsi è fermato di nuovo e, se non se ne capisce il perché, non si sa nemmeno quando i lavori riprenderanno e, soprattutto, quando (e se) saranno finalmente portati a conclusione dopo anni di attese. Ci riferiamo al completamento della ricostruzione dell’argine delcrollato alcuni anni or sono e mai più ricostruito del tutto. La vicenda va avanti dal 2015 per la ricostruzione della parte dell’argine sinistro del fiume Sabato crollato anni fa, è stato effettivamente quasi del tutto rifatto, ma mancano decine di metri all’ultimazione dei lavori. L’area è transennata da più di 9 anni e così resta ancora oggi, senza che si veda in giro uno o più operai, caterpillar e quant’altro che possano dare almeno la speranza che il muraglione venga ultimato.