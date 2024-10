Luna Rossa sconfitta l' America' s Cup va Ineos | gli inglesi si impongono 7-4

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di venerdì 4 ottobre 2024)è statanell’undicesima regata della finale della Louis Vuitton Cup , concedendo aBritannia il punto decisivo del 7-4, per la vittoria nella Louis Vuitton Cup. Saranno dunque glia contendere l’Americàs Cup ai detentori di Team New Zealand. «ha meritato di vincere, ma noi avevamo tutte le carte in regola per giocarci l’Americàs Cup. Non siamo riusciti