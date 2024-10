Louis Vuitton Cup oggi sfida decisiva per Luna Rossa | quando e dove vedere la diretta

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di venerdì 4 ottobre 2024) (Adnkronos) – Riparte laCup, con Ineos Britannia in vantaggio per 6-4 suPrada Pirelli: vince la finale chi arriva per primo a 7 regate vinte e la barca italiana è chiamata all'impresa di rimontare quella britannica per sperare di andare allo scontro finale di sabato. L'incognita vera di