L' orrore di Chiara aggredita sotto casa dall' immigrato | E mi rideva pure in faccia | Video

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ladri di case, ladri di sicurezza. È sconfortante il quadro che con cadenza settimanale fornisce Mario Giordano sulla immigrazione irregolare in Italia, con annessi e connessi. Mercoledì sera su Rete 4 Fuori dal coro è una raffica di casi umani. C'è l'africanosfratto che intima al cameraman: «Questa è mia proprietà, non mettete i piedi qua! Non mettete i piedi qua!». Salvo pocli scoprire che lo stesso era uscito dia Robbiate, nel Lecchese, brandendo un'ascia. C'è anche ildel parapiglia con i carabinieri: «Cos'ho fatto? Ho ucciso qualcuno?». «Passava strisciando l'ascia per terra, faceva le scintille- conferma un testimone -. Se ti prende sulla testa vuol dire che ci lasci le penne».