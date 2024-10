Lo scherzo di Alvarado finisce male fa esplodere un petardo in sala stampa | la giustificazione è assurda

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il calciatore del Chivas si è scusato per quell'atteggiamento e fornito una motivazione a cui nessuno a creduto. Rischia di finire sotto inchiesta per aver lanciato un oggetto esplosivo in un luogo pubblico, ma se la caverà con reprimenda e al massimo una multa.