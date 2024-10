LIVE – Virtus Bologna-Efes 28-27 Eurolega 2024 2025 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ilindi, sfida valida come 1^ giornata dell’di. Dopo il debutto con vittoria di misura in campionato, comincia anche per le Vu Nere la campagna europea, con l’obiettivo di provare a migliorare ildell’anno scorso, dove gli uomini di coach Banchi si fermarono ai play-in dopo una prima parte di stagione di altollo, con un crollo, invece, nella seconda parte. Anche i turchi, squadra con grande tradizione, partono con l’obiettivo di centrare i playoff, dopo essere usciti anch’essi ai play-in nella passata stagione. La palla a due è fissata alle ore 21:00 di venerdì 4 ottobre, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata.