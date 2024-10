LIVE Virtus Bologna-Anadolu Efes 36-36 Eurolega basket 2024 in DIRETTA | reazione degli ospiti perfetta parità all’intervallo lungo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude il secondo quarto: dopo 20? match insul 36-36! 36-36 Oturu pareggia i conti sulla sirena. 36-34 Elijia Bryant attacca e va a segno. 36-32 Non trema la mano a Tornike Shengelia dalla lunetta: 2/2 e +4. 34-32 Derer Willis dalla media: l’si rifà sotto, time-out di Banchi a meno di un minuto dalla seconda sirena. 34-30 Oturu col fallo! Chiuso anche il 2+1, -4. 34-27 2/2 anche per Tornike Shengelia. 32-27 2/2 per Daniel Hackett a cronometro fermo: +5. 30-27 Rayjon Tucker da due! Primi punti inper l’ex Reyer Venezia. 28-27 1/2 per Tornike Shengelia in lunetta: latorna avanti. 27-27 Shane Larkin arma il braccio dall’arco per il pareggio. 27-24 Beaubois perfetto dal pitturato. 27-22 Rimorchio di Ante Zizic! Larimane a +5.