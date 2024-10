LIVE – Luna Rossa-Ineos Britannia oggi venerdì 4 ottobre | regate 11 e 12 Louis Vuitton Cup 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Alle 14:10 disi sfideranno in occasione dell’undicesima regata della finale diCup. L’equipaggio britannico è passato in vantaggio sul 6-4 e in caso di vittoria staccherà il pass per il Match di America’s Cup, dove ad attendere la vincente di questo confronto è il Defender Emirates New Zealand.però vuole vincere e disputare la seconda regata del giorno, in programma alle 15:15. L’obiettivo è regalarsi gara-13, in programma eventualmente sabato 5. Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale.sogna la rimonta,vuole chiudere i giochi.