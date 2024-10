LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Luna Rossa è finita si dice alla fine Si alza il vento?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.18 Come volevasi dimostrare, amici di OA Sport. Adesso Predict Wind è passata a da 6-10 a 6-14 nodi. Sembrano i numeri del Lotto 7.19 Ad ogni modo, èsi. Siamo ancora vivi,ci proverà in tutti i modi: la rimonta è possibile. 7.18 Buongiorno amici di OA Sport. Oggi su Predict Wind sono indecisi. Si tratta del sito che fornisce le previsioni meteo “ufficiali” per l’America’s Cup. Al momento danno 6-10 nodi, ma spiegando che se ne aspettano 5-6 al pomeriggio. Se così fosse, oggi non si potrebbe gareggiare.