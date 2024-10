Lite in casa a Novate Milanese anziano padre accoltella il figlio

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di venerdì 4 ottobre 2024)in famiglia in unadi, il73enneil45enne e viene poi arrestato per tentato omicidio. I carabinieri di hanno arrestato il73enne per il tentato omicidio del Nella serata del 2 ottobre 2024, alle ore 19:30 circa, i Carabinieri della Stazione di