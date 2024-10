L’Istat taglia la crescita acquisita per il 2024 E sale la pressione fiscale | la fotografia dell’Italia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La strada verso gli obiettivi didel governo si presenta complessa. Secondo i dati pubblicati oggi dal, nel secondo trimestre il Pil ha registrato un incremento dello 0,2%, in linea con le previsioni iniziali. Tuttavia, la previsione diper il– ovvero il tasso diche si otterrebbe in assenza di variazioni nei prossimi due trimestri – è scesa allo 0,4%, rispetto allo 0,6% stimato in precedenza.ello stesso periodo, la– definita come il rapporto tra le tasse pagate e il valore del Pil – ha raggiunto il 41,3%, evidenziando un aumento di 0,7 punti rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Nel secondo trimestre del, il reddito disponibile delle famiglie è cresciuto dell'1,2%, portando a un miglioramento del loro potere d'acquisto.