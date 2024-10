Libano colpita strada per valico umanitario verso Siria

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) "Lache porta al principale passaggioper migliaia di libanesilaè ora interrotta dopo un attacco israeliano", lo ha detto il ministro dei trasporti libanese, Ali Hamieh, riferendosi aldi frontiera civile di Masnaa tra ile la. Hamieh ha detto all'agenzia di stampa Reuters che l'attacco israeliano ha colpito il territorio libanese vicino aled ha creato un cratere largo quattro metri. Ieri il ministro dei Trasporti aveva detto in una conferenza stampa che il passaggio era soggetto all'autorità dello Stato libanese. Sempre ieri, l'Idf aveva accusato i miliziani di Hezbollah di utilizzare ildi Masnaa per introdurre clandestinamente armi iraniane nel Paese e avevano avvertito che avrebbero agito per impedire al gruppo terroristico di procurarsi nuove armi. Secondo le statistiche del governo di Beirut, più di 300.