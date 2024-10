Lea Pericoli ci ha salutato | la signora del tennis italiano è scomparsa a 89 anni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il mondo dello sportè in lutto per ladi Lea, la ribattezzatadel. Ci ha lasciato a 89, dopo aver affrontato due tumori (un carcinoma all’utero nel 1973 e un cancro al seno nel 2012). Ci saluta una vera e propria icona di stile ed eleganza, unain campo che ha fatto parlare di sé non solo per la classe agonistica ma anche per il carisma fuori dal rettangolo di gioco. Per ben 27 volte è stata campionessa italiana tra singolare, doppio e doppio misto, riuscendo a distinguersi anche in campo internazionale, raggiugendo in quattro occasioni gli ottavi di finale al Roland Garros (1955, 1960, 1964, 1971) e per tre volte gli ottavi a Wimbledon (1965, 1967, 1970). In Nazionale ha disputato 29 incontri (otto successi in singolare e sei in doppio), rimanendo numero 1 d’Italia per quattordicitra il 1959 e il 1976.