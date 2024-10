Latina Infastidisce e aggredisce i passanti in strada 20enne denunciato

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di venerdì 4 ottobre 2024)– Attraverso le analisi video acquisite ed alle escussioni testimoniali raccolte, i carabinieri del N.O.R. -Sezione Radiomobile, hanno identificato l’uomo che domenica sera scorso, 29 settembre, a, in evidente stato di alterazione psicofisica, dopo aver infastidito dei, aggrediva un passante il quale, per divincolarsi, è stato colpito con calci e pugni e L'articoloinTemporeale Quotidiano.