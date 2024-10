Ladri alle scuole di Palazzolo rubati computer per 2mila euro

Leggi tutta la notizia su udinetoday

(Di venerdì 4 ottobre 2024) I soliti ignori in azionedi. Tra le 17 di ieri e le 8 di stamattina, quando l'istituto comprensivo di via Roma è stato lasciato vuoto, ignoti si sono introdotti all'interno dei locali, forzando una porta laterale. Hanno sottratto quattroportatili per un valore di